“Kiều nữ” làm giả hợp đồng mua bán đất, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 19/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Duyên đã kết nối với bà C.T.N. (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ) và trao đổi việc chung vốn buôn bán đất đai. Bà N. đồng ý và chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn.

Đối tượng Duyên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 7, Duyên đã tìm và mua được một lô đất tại phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng với giá 500 triệu đồng và đặt cọc 180 triệu đồng.

Để cố tình chiếm đoạt số tiền của bà N., Duyên làm giả một hợp đồng mua bán lô đất nói trên giá 1 tỷ đồng và đã đặt cọc 500 triệu đồng, sau đó gửi hợp đồng cho bà N..

Bà N. sau đó đã có mặt tại Đà Nẵng để xem lô đất và đồng ý mua với giá 1 tỷ đồng.

Sau đó Duyên cùng bà N. bàn bạc, thống nhất số tiền góp tiếp để mua lô đất. Tuy nhiên cuộc giao dịch bất thành do số tiền của bà N. chuyển khoản trước đó đã bị Duyên rút ra mang đi tiêu xài cá nhân, dẫn đến việc mất khả năng mua lô đất này.

Sau khi tìm hiểu, giá trị lô đất nói trên không đúng với hợp đồng giả mạo do Duyên đưa ra, bà N. gửi đơn đến Công an thành phố Đà Nẵng tố cáo vụ việc.

Sau khi giám định toàn bộ giấy tờ và hợp đồng mua bán, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định hợp đồng này là giả mạo, Duyên đã giả chữ ký của chủ lô đất, nâng khống giá trị lô đất nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của bà N..