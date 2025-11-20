Xe bồn bốc cháy khi đang sang chiết xăng

Ngày 20/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ cháy xe bồn chở xăng dầu xảy ra ngày 11/10 trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 10h ngày 11/10, ông Trần Văn Long (SN 1978, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) lái xe bồn chở xăng (bồn xe không có xăng) về bãi đất trống tại địa chỉ số 81 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn để cất.

Hiện trường 2 xe bồn cháy rụi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ông Long đậu phương tiện nêu trên bên cạnh một xe bồn khác mang biển kiểm soát 43H-87.xx.

Lúc này có ông Trần Phước Sỹ (SN 1978, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đến gặp và trao đổi về việc chiết 1.600 lít xăng trong 8 thùng phuy vào xe bồn của ông Long chở đến địa điểm khác để bán, tiền công ông Sỹ trả cho ông Long 800.000 đồng.

Sau khi chiết xong xăng ở thùng phuy đầu tiên và đang tiếp tục chiết thùng phuy thứ 2, ông Long nghe có tiếng xẹt điện rồi thấy lửa từ cửa kính phụ tràn vào cabin.

Ông Long bị bỏng và hoảng sợ nên mở cửa nhảy khỏi cabin chạy ra ngoài. Ông Sỹ cũng rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Hậu quả, ông Long bị phỏng độ 2 ở vùng cổ, mặt trái, cẳng tay trái và cẳng chân 2 bên, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Hai xe bồn hư hỏng nặng do cháy, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, một container có chứa 17 thùng phuy, một xe máy không rõ biển kiểm soát bị hư hỏng nặng do cháy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi những cá nhân, tổ chức chứng kiến, biết sự việc, người bị hại của vụ việc nêu trên, cung cấp thông tin đến đơn vị để điều tra, làm rõ.