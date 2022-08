Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 4 người tử vong ở Ninh Bình

Ngày 24/8, Công an TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sáng (38 tuổi, ở huyện Đô Lương, Nghệ An) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong (Ảnh: CTV).

Đêm 13/6, Sáng điều khiển ô tô khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, hướng Hà Nội - Nghệ An. Khi đến khu vực phường Nam Thành, TP Ninh Bình, xe khách trên va chạm với xe máy do ông Vũ Minh Tam (60 tuổi, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển.

Vụ việc khiến chiếc xe khách chở 35 người lật nằm ngang giữa đường; 4 người tử vong (trong đó có ông Tam), 9 người trên ô tô cũng bị thương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tài xế Sáng đã điều khiển ô tô khách đi vào đường cấm và chạy quá tốc độ. Qua kiểm tra, tài xế Sáng không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.