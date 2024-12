Khởi tố người Hàn Quốc gây tai nạn ở Hòa Bình khiến người đi cùng tử vong

Ngày 19/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hong Soek Joo (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người quốc tịch Hàn Quốc tử vong ở Hòa Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trước đó, khoảng 23h00 ngày 8/12, Hong Soek Joo điều khiển xe mô tô BKS 98B3-788.62, chở theo Lee Won Hyuk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc). Khi đến khu vực đầu cầu Hòa Bình 1, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe xảy ra tai nạn giao thông.

Hậu quả nạn nhân Lee Won Hyuk tử vong, lái xe Hong Soek Joo bị thương, chiếc xe hư hỏng nặng.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định, khi qua cầu Hòa Bình 1, Hong Soek Joo lái xe thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả hai người trên không đội mũ bảo hiểm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã vận động Hong Soek Joo ra đầu thú về hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.