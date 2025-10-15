Bịa thông tin về người đã mất để chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Thân Văn Giang (SN 1972), trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, ông Mai Văn Tuyến (SN 1953, trú TPHCM) đến địa bàn xã Ea Rốk tìm mua 30ha đất nông nghiệp để trồng cao su và làm trang trại.

Đối tượng Thân Văn Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Tuyến gặp gỡ, kết bạn với Thân Văn Giang. Quá trình trao đổi, Giang khoe về việc bản thân có thể giúp mua đất mà ông Tuyến đang cần.

Tin tưởng, ông Tuyến đưa cho Giang 1,1 tỷ đồng để nhờ mua đất.

Tháng 5/2020, sau khi mua được 30ha đất của người dân tại thôn 5, xã Ea Rốk, ông Tuyến đã lập giấy ủy quyền để giao toàn bộ số đất này cho Giang trông coi, quản lý và giải quyết các thủ tục liên quan.

Tháng 9/2021, Giang biết tin ông Tuyến đã mất do mắc Covid-19. Do cần tiền tiêu xài, Giang gọi điện cho con gái ông Tuyến đưa ra thông tin gian dối rằng ông Tuyến đang nợ 80 triệu đồng tiền mua đất của một người dân ở xã Ea Rốk.

Giang đề nghị con gái ông Tuyến chuyển khoảng 85 triệu đồng, trong đó, 80 triệu đồng để trả nợ, 5 triệu đồng chi phí xăng xe. Nhận được tiền, Giang chiếm đoạt để tiêu xài.

Tiếp nhận được đơn thư tố giác từ con gái ông Mai Văn Tuyến, công an đã vào cuộc điều tra.