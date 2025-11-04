Giám đốc, phó giám đốc bị khởi tố vì làm giả hồ sơ môi trường

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Phú Gia Lai, phường Thống Nhất và Nguyễn Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nhật An Gia Lai, phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về các tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Ngọc Thanh (áo đen) (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Gia Lai xác định, hai công ty nêu trên có dấu hiệu sai phạm trong việc thẩm định, cấp phép, tư vấn, quan trắc, vận hành, phân bổ nguồn lực trong lĩnh vực môi trường.

Qua điều tra, hai công ty này đã làm giả 10 bộ hồ sơ cấp giấy phép về môi trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét trụ sở hai công ty và thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.