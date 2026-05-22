Khởi tố giám đốc công ty sản xuất 11.000 hũ yến sào không đúng chất lượng

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại phát triển L.H., để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại phát triển L.H. có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng.

Công an Đà Nẵng khởi tố ông Huỳnh Văn Lo, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại phát triển L.H. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm được đóng gói, dán nhãn để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung công bố.

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin thêm, trong thời gian qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm. Chỉ trong một tháng cao điểm, các đơn vị của công an thành phố đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với số tiền gần 190 triệu đồng, khởi tố một vụ án hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.