Khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả ở Khánh Hòa

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Luận và Võ Thị Ngọc Ánh, cùng trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Trước đó, ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất cà phê do 2 bị can trên điều hành.

Bị can Nguyễn Trung Luận tại thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 sản phẩm cà phê thành phẩm có dấu hiệu nghi vấn nên niêm phong, lấy mẫu giám định.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định 3/4 mẫu không đạt chất lượng, hàm lượng caffeine thực tế dưới 70% so với mức công bố trên bao bì.

Theo quy định của pháp luật, hàng hóa có giá trị sử dụng hoặc công dụng thực tế chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức đã công bố trên bao bì, nhãn hàng hóa thì được xác định là hàng giả.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi sản xuất hàng giả là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.