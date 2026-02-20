Cái khó khi đánh án sữa giả, thuốc giả và trăn trở của Cục trưởng C05

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), đã có buổi trao đổi với phóng viên Dân trí liên quan đến công tác thuộc lĩnh vực do C05 phụ trách.

Thời gian qua, đặc biệt là nửa đầu năm 2025, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám phá, triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất hàng giả là thực phẩm, thuốc... gây rúng động dư luận. Ông có thể chia sẻ về những kết quả, thành tích mà Cục C05 đã đạt được trong công tác này?

- Năm 2025, tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường, khoáng sản, thực phẩm rất nóng, đặc biệt là an toàn thực phẩm - thứ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sức khỏe của người dân.

Chính vì vậy, kết quả đấu tranh trong lĩnh vực này nhận được sự quan tâm rất nhiều, đặc biệt từ nhân dân.

Trong năm 2025, thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Phòng chống tội phạm về môi trường đã tập trung xây dựng các kế hoạch ngay từ đầu năm, chỉ đạo toàn lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, từ cấp Bộ xuống đến cấp cơ sở, địa phương, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để nhận diện, phát hiện và đấu tranh xử lý đối với loại tội phạm này.

Trên tinh thần phát hiện, đấu tranh, xử lý một vụ để răn đe, cảnh tỉnh cả một lĩnh vực và phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, kết quả cho thấy năm nay có sự nổi bật hơn so với các năm trước.

Điển hình, lực lượng cảnh sát môi trường đã trực tiếp phát hiện, đấu tranh rất nhiều vụ án có tính chất điển hình, như vụ sản xuất sữa giả của Công ty Z Holding, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bẩn... Không chỉ riêng lực lượng cấp Cục, các địa phương cũng đã nhận diện và xử lý nhiều vụ án “nổi tiếng”.

Những thành tích nêu trên đã được Chính phủ, Nhà nước cũng như lãnh đạo Bộ ghi nhận, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Từ các vụ án do Cục C05 đấu tranh có kết quả, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Trung ương đã đưa 4 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Điều này thể hiện tính chất, mức độ của các vụ án này là rất nghiêm trọng.

Được biết, việc điều tra, đấu tranh với hàng giả không hề dễ dàng, xin ông cho biết những khó khăn mà cán bộ chiến sĩ Cục C05 đã đối mặt khi bóc gỡ, điều tra những vụ án thời gian qua, như vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả...?

- Lĩnh vực này có rất nhiều khó khăn mang tính “đặc thù”, không xuất phát từ hoạt động của các cán bộ, chiến sĩ, mà liên quan đến những cơ chế, chính sách chưa được đồng bộ, thống nhất.

Hiện nay, các đơn vị, tổ chức sản xuất không còn nhỏ lẻ hay là núp bóng như ngày xưa, mà hoạt động bằng các hình thức, thủ đoạn rất là tinh vi, công khai, rõ ràng. Các doanh nghiệp được cấp phép công bố sản phẩm, thậm chí có những doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng, sản xuất với quy mô lớn, dây chuyền hiện đại, được công bố sản phẩm, có thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, chính sự “chuyên nghiệp” này lại gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trong việc phát hiện, nhận diện, đấu tranh từ ban đầu.

Để xác định, kết luận được một sản phẩm là giả, kém chất lượng, cần phải mang đi kiểm nghiệm. Trong khi, các sản phẩm khi được công bố đều đã “hợp pháp”, được hợp thức, nên không dễ để nhìn thấy, nhận diện được đâu là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Khó khăn thứ hai liên quan đến chính công tác kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng.

Hiện nay, các lực lượng trong công an chỉ có khả năng kiểm định khoảng trên 50% các hoạt chất, số còn lại, đặc biệt là liên quan đến thực phẩm hay dược phẩm, chúng tôi chưa thể đánh giá và kết luận được.

Thứ ba, các đối tượng hiện nay cũng lợi dụng những kẽ hở của pháp luật. Cục C05 đã có những kiến nghị đã sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Trong quy định hiện hành, các đối tượng lợi dụng việc được tự công bố, tự chịu trách nhiệm về sản phẩm, dẫn đến sự buông lỏng của cơ quan quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, một công tác khác dù rất quan trọng, nhưng lại bị chúng ta buông lỏng, đó là hậu kiểm.

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh các vụ án vừa qua, có dấu hiệu tiếp tay của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, lực lượng công an càng khó khăn hơn trong công tác nhận diện, phát hiện, phối hợp kiểm tra, đấu tranh xử lý.

Sau những chuyên án đã và đang được điều tra, được công bố trước dư luận, ông nhận thấy hiệu quả, sự chuyển biến như thế nào trong xã hội, nhận thức của người dân về hàng giả?

- Kết quả đấu tranh, xử lý các vụ án vừa qua chắc chắn đã tạo ra nhiều sự chuyển biến, tác động đến nhiều đối tượng.

Thứ nhất là cơ quan quản lý Nhà nước. Sau các vụ án, các cơ quan quản lý sẽ nhận thấy trong những chính sách, quy định pháp luật còn những bất cập bị đối tượng lợi dụng để vi phạm.

Thứ hai, là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất. Các vụ án sẽ là một lời cảnh tỉnh, răn đe rất lớn. Thực tế, thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp đã tự rút các công bố sản phẩm của mình.

Các doanh nghiệp sẽ phải tự đánh giá, xem xét lại sản phẩm của mình, không còn dám sản xuất sản phẩm kém chất lượng, hoặc điều chỉnh các hàm lượng, yếu tố trong sản phẩm đảm bảo đúng quy định.

Thứ ba, là người dân. Những vụ án vừa qua đã giúp người dân hiểu rõ hơn các tác hại của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, từ đó nhận thức tốt hơn khi lựa chọn thực phẩm.

Đồng thời, người dân cũng sẽ hiểu một phần nào thủ đoạn, hành vi của các đối tượng sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, để khi phát hiện, nghi vấn thực phẩm giả, người dân sẽ chủ động tố giác.

Tôi cho rằng, những chuyển biến này là rất tích cực.

Vậy, trong năm 2026, Cục C05 sẽ tập trung vào những mặt công tác gì, thưa ông?

- Trong năm 2026, Cục C05 sẽ có những tham mưu, chỉ đạo liên quan đến những lĩnh vực phụ trách.

Một là nhận diện, dự báo được tình hình trên các lĩnh vực, trong đó có an toàn thực phẩm, từ đó tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương có những kiến nghị, xây dựng những kế hoạch, giải pháp mang tính chiến lược để chỉ đạo chung trên toàn quốc.

Hai là, Cục sẽ tiếp tục rà soát để có kiến nghị trong việc xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, để cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Ba là, tập trung là triển khai, thực hiện có hiệu quả, kế hoạch tổng rà soát, nhận diện, đấu tranh xử lý đối với tội phạm vi phạm pháp luật về thực phẩm. Sau khi tổng kết sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tại các địa phương, xuống đến tận xã/phường, cũng phải tham gia nhận diện và đấu tranh.

Bốn là, xây dựng các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh tập trung vào diện trọng điểm, phức tạp, với các đối tượng cộm cán, các vụ án có tính chất điển hình, cảnh tỉnh, răn đe. Kế hoạch sẽ phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thẩm quyền trên phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Năm 2026, Cục C05 cũng sẽ tập trung đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt bối cảnh hiện nay khi các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phạm tội.

- Thế còn công tác phòng chống về môi trường như thế nào, thưa ông?

Ngày 17/1/2025, Cục C05 đã tham mưu cho Bộ Công An phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 628 về tổng rà soát, đấu tranh với các hành vi bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã, tập trung xử lý, chấm dứt tình trạng bẫy, bắt mang tính tận diệt, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Đến nay, Kế hoạch 628 đã được ký giữa 2 lãnh đạo Bộ Công An và Bộ Nông nghiệp và môi trường, và đã triển khai xuống đến các cơ sở.

34 tỉnh thành hiện nay đều đã xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh ban hành các tổ công tác để thực hiện theo kế hoạch, hàng tuần phải có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Về phía Cục C05, Cục theo dõi rất kỹ, hàng tuần cũng đều có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an về kết quả triển khai của địa phương, các ngành, nêu rõ những mặt hạn chế của từng địa phương để có tham mưu, chấn chỉnh.

Khi kế hoạch được triển khai, từ ngày 10/11/2025, tất cả các lực lượng ra quân, đã bắt, thu giữ rất nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến việc bẫy, bắt động vật hoang dã, như lưới điện, loa dụ, bình kích điện, bẫy dính...; có những vụ việc đã xử lý hình sự, khởi tố. Đồng thời, hàng vạn cá thể chim đã được thả ra ngoài môi trường, trong đó có nhiều cá thể chim hoang dã.

Mục đích của kế hoạch là tuyên truyền sâu rộng đến người dân thay đổi ý thức về việc bắt, tận diện các loài chim, thủy sản, tạo cân bằng sinh thái môi trường. Sau khi triển khai, Cục ghi nhận sự ủng hộ rất cao của người dân cũng như chính quyền các cấp.

Ông có thể chia sẻ thêm về khó khăn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học này?

- Có những cái rất khó.

Các đối tượng bẫy, bắt động vật hoang dã hầu như là những người dân không có công việc ổn định; hoạt động bẫy, bắt để phục vụ mưu cầu kiếm sống. Bên cạnh đó, nhiều người dân ở vùng cao là dân tộc thiểu số, có nhận thức chưa cao.

Do vậy, để yêu cầu họ lập tức dừng hoạt động bẫy, bắt động vật hoang dã không dễ dàng, mà cần một lộ trình, kế hoạch cụ thể. Quan điểm là vừa đấu tranh, vừa xử lý, kết hợp với tuyên truyền vận động.

Vừa qua, Cục C05 đã có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị tuyên truyền đối với các chùa, các sư, các tín đồ dừng hình thức phóng sinh bằng chim, và được Giáo hội rất ủng hộ.

Xin cảm ơn ông!

Nội dung: Hải Nam

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

20/02/2026 - 06:00