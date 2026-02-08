Phát hiện công ty sản xuất rong biển giả

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV - Đà Nẵng điều tra, phát hiện và khởi tố đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện trên thị trường Đà Nẵng xuất hiện nhiều đơn vị doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (rong mứt) các loại có xuất xứ tại Việt Nam, với nguồn cung hàng quanh năm và có giá chào bán rẻ hơn so với mặt bằng chung.

Rong biển giả bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan chức năng, rong mứt sản xuất ở Việt Nam thường chỉ có theo mùa cố định, giá bán cao hơn so với hàng được nhập khẩu nước ngoài.

Qua theo dõi, cảnh sát phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại Danafood (Công ty Danafood), địa chỉ tại số 5 đường Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Danafood do Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) làm chủ, có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Điển hình như giá bán các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu Danafood của công ty này rẻ hơn so với hàng cùng loại trên thị trường, tự công bố sản phẩm rong biển thương hiệu Danafood có xuất xứ Việt Nam, nhưng trên thực tế đây là hàng nhập từ nước ngoài.

Cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Hiền, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty Danafood, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

Đây là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm điển hình với phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến việc giả mạo xuất xứ của hàng hóa.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.