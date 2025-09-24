Khởi tố giám đốc công ty đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 24/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Xuân (trú tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Gây ô nhiễm môi trường.

Khối lượng chất thải Bùi Thanh Xuân đổ san lấp đất lúa phía sau trạm trộn bê tông (Ảnh: Ngọc Anh).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH đầu tư phát triển Xuân Khánh do Bùi Thanh Xuân làm giám đốc có trạm trộn bê tông Thanh Xuân ở xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 4/2023 đến nay, Bùi Thanh Xuân đã thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường và đổ vào khu vực đất lúa phía sau trạm trộn nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Nguồn gốc số chất thải này phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và thu gom từ một số hộ dân trên địa bàn huyện Nho Quan (cũ).

Tổng khối lượng chất thải Bùi Thanh Xuân đổ ra môi trường trái quy định của pháp luật lên tới gần 17,7 triệu kg. Tại cơ quan điều tra, Bùi Thanh Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.