Công an vào cuộc vụ cô gái tố bị lái xe taxi ở Ninh Bình sàm sỡ

Chiều 22/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xác nhận, đơn vị đã nhận được trình báo của một cô gái tố cáo về việc bị lái xe taxi trên địa bàn sàm sỡ.

Sau khi nhận được trình báo, Công an phường Hoa Lư đã chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc nói trên.

Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho biết thêm, sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hoa Lư sẽ xác định hiện trường (vị trí) nơi xảy ra sự việc. Sau đó mới tiến hành xử lý sự việc theo các quy định của pháp luật.

Dòng trạng thái cô gái chia sẻ trên mạng về việc bị lái xe taxi ở Ninh Bình sàm sỡ gây sự chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, sáng 22/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những dòng trạng thái, chia sẻ của một cô gái với nội dung “Bị sàm sỡ khi đi taxi ở Ninh Bình”.

Cô gái này cho biết, rất yêu Ninh Bình và đi du lịch một mình để trải nghiệm, tham quan. Sáng nay (22/9, khoảng 7h hơn), khi cô đang ở Ninh Bình thì trời mưa rất to. Thấy một chiếc taxi đỗ trả khách ở cổng Bệnh viện Y học cổ truyền Ninh Bình nên cô vẫy và lên xe.

Lúc lên xe, cô gái nhờ tài xế chở vào quán Highland (cà phê) gần nhất, nhưng khi đến nơi thì quán chưa mở cửa. Lúc này, người lái xe tỏ ra vui vẻ, gợi ý sẽ chở cô đi tham quan quanh Ninh Bình vì cũng tiện đường đi đón thêm khách. Thấy trời mưa, xuống đợi cũng khó nên cô gái quyết định đi tiếp.

Cũng theo lời của cô gái này, trong lúc lái xe, người tài xế trò chuyện về gia đình, vợ con. Cô ngồi ghế sau ngắm mưa hỏi trò chuyện lại, vừa đi vừa ngắm cảnh. Khi đến đoạn rẽ vào Tràng An (di sản thế giới Tràng An), tài xế hỏi cô gái có đi không? Cô gái trả lời không muốn vào đó.

“Tài xế dừng xe dưới một gốc cây đa, nói là chờ khách ở đây xem có ai lên không. Trời mưa lớn nên mình vẫn ngồi ghế sau lướt điện thoại, không cảnh giác. Bất ngờ một lúc, ông ta quay hẳn xuống hàng ghế sau, nhìn chằm chằm rồi chạm tay vào ngực mình, buông lời thô tục.

Sau đó còn nhào xuống áp sát, định động chạm thêm. Trêu chọc nói những lời thô thiển. Mình hoảng loạn hét lớn, nhưng cửa xe bị khóa nên vô cùng bất lực”, cô gái kể lại.

Cô gái này kể tiếp, trong lúc hoảng sợ, cô chỉ biết van xin: “Chú ơi chú có gia đình, có vợ con, đừng làm như thế!. Nhưng ông ta vẫn trêu chọc: “Cháu không nói, chú không nói thì ai mà biết”.

Theo cô gái này, sau khi có những hành động nói trên, người lái xe quay lại ghế lái, giả vờ như không có gì bình thường rồi hỏi: “Thế giờ đi cafe nào?”. Lúc này cô gái vội nói đưa mình quay lại cổng bệnh viện lúc nãy.

“Trên đường trở về, ông ta vẫn cố tình bắt chuyện hỏi han. Khi đến nơi, mình thanh toán tiền xong thì vội vàng chạy đi ngay trong khi trời vẫn đang mưa vì quá sợ hãi. Do quá hoảng loạn, mình không kịp ghi lại biển số xe”, cô gái viết.

Sau khi câu chuyện của cô gái trên chia sẻ trên mạng, nhiều người đã tỏ ra bất bình trước hành vi của lái xe taxi.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ.