Khởi tố giám đốc công ty sản xuất bê tông chỉ đạo đổ chất thải trái phép

Ngày 19/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh An (SN 1969, trú tại phường Nam Hoa Lư), để điều tra tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường nơi đổ chất thải trái phép của Công ty Việt Nhật (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, Đỗ Thanh An với vai trò là Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất bê tông Việt Nhật (có trạm sản xuất bê tông thương phẩm tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) đã chỉ đạo đổ trái phép 147.260kg chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm ra môi trường.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, toàn bộ số chất thải nêu trên là chất thải thông thường.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.