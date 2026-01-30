Khởi tố đối tượng điều khiển xe máy gây tai nạn khi đã uống rượu bia

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (SN 1992, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 19h30 ngày 20/9/2025, sau khi sử dụng rượu bia, Phan Văn Thanh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Văn Thánh (phường Kim Long) theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi quốc lộ 1.

Người đàn ông bị khởi tố do điều khiển xe gây tai nạn giao thông khi đã sử dụng rượu bia (Ảnh: Công an cung cấp).

Do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ, Thanh đã điều khiển xe va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường, khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng xác định Phan Văn Thanh vi phạm nồng độ cồn và chưa có giấy phép lái mô tô theo quy định.