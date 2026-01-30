Tạm giữ tài xế ô tô lùi xe khiến 2 phụ nữ thương vong ở Hà Nội

Liên quan vụ ô tô lùi trúng 2 người khiến một người tử vong ở Hà Nội, ngày 29/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết đơn vị đã tạm giữ tài xế để điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế chủ đích lùi xe. Tuy nhiên, khi cài số lùi, tài xế không thấy xe di chuyển nên đạp ga rồi gây tai nạn. Thời điểm trên, 2 nạn nhân đang ngồi trên xe máy, ở ngay sau đuôi ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quý Tuấn).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 28/1 tại phố Khâm Thiên.

Ô tô biển số 29E-580.xx, nền vàng, chữ số màu đen đã lùi trúng 2 phụ nữ. Một trong hai người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, một nữ nạn nhân nằm cạnh bánh lái bên trái chiếc ô tô, một nạn nhân khác nằm sau đuôi ô tô. Ngoài ra, một chiếc xe máy cũng bị cuốn vào gầm ô tô và bị hư hỏng.