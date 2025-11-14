Khởi tố cựu cán bộ thu tiền của người dân trúng đấu giá đất trái quy định

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông P.Đ.T (cựu cán bộ xã Khải Xuân) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Tháng 7 năm nay, công an tiếp nhận tin báo về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra trong quá trình thực hiện các dự án liên quan đến đất đai tại xã Khải Xuân.

Xác minh của công an cho thấy, tại dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Khải Xuân, ông P.Đ.T đã chỉ đạo thu vượt nghĩa vụ tài chính của 10 hộ dân, gây thiệt hại gần 178 triệu đồng.

Ông P.Đ.T. bị cáo buộc đã chỉ đạo thu vượt nghĩa vụ tài chính của người dân tham gia đấu giá đất hàng trăm triệu đồng (Ảnh minh họa: CA).

Ngoài ra, tại dự án giao đất cho nhân dân tự xây dựng nhà ở không thông qua đấu giá trong các năm 2008-2009, khi chưa có quyết định giao đất, ông P.Đ.T đã chỉ đạo ông N.V.T. thu của 16 hộ dân số tiền trên 220 triệu đồng, trong đó hơn 96 triệu đồng là tiền thu vượt so với nghĩa vụ tài chính thực tế.

Toàn bộ số tiền này không được ghi vào sổ sách, không nộp vào ngân sách xã Khải Xuân mà để ngoài quản lý tài chính của Nhà nước.

Công an xác định trong giai đoạn 2008-2009, hành vi của ông T. gây thiệt hại cho người dân tổng cộng gần 275 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện nghiêm quy trình đấu giá, giao đất. Đồng thời đẩy mạnh giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và uy tín của chính quyền địa phương.