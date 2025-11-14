Làm rõ vụ nam thanh niên ở Phú Thọ tử vong trong trạm cắt điện

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận ngày 2/11. Nam thanh niên được phát hiện nằm trên sân gạch của trạm điện, thi thể bị cháy đen, khó nhận dạng. Hiện trường nằm ở khu vực vắng người qua lại, được bao quanh bởi tường gạch và cổng khóa.

Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an tỉnh Phú Thọ đã cử tổ công tác tới hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, vật chứng…

Trạm cắt điện thuộc tổ dân phố Cao Quang, phường Xuân Hòa, Phú Thọ nơi xảy ra vụ nam thanh niên tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng kỹ thuật hình sự đã phát hiện và thu giữ nhiều vật chứng như vỏ dây điện, lưỡi dao, xe máy BKS 28S1-8890, túi xách chứa dụng cụ sửa chữa, các cuộn lõi đồng, dây cáp điện đã bị cắt, đèn pin, giày, găng tay và kìm cộng lực. Các dấu vết cho thấy có dấu hiệu trộm cắp tài sản tại khu vực trạm điện.

Từ phân tích dấu vết tại hiện trường kết hợp kết quả khám nghiệm tử thi, tổ công tác nhận định nạn nhân tử vong do bị điện giật trong quá trình cắt trộm dây điện trung tính của trạm biến áp để lấy lõi đồng.

Để củng cố chứng cứ, các mẫu ADN được thu thập tại hiện trường cùng mẫu ADN của tử thi được đưa đi giám định.

Kết quả khám nghiệm và giám định giúp cơ quan điều tra xác định nam thanh niên tử vong do bị điện giật khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và không có dấu hiệu tội phạm giết người như nghi ngờ ban đầu.

“Công tác khám nghiệm hiện trường và giám định kỹ thuật hình sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm rõ bản chất vụ án, loại trừ các tình huống phức tạp; giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nguyên nhân, hướng điều tra, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.