Khởi tố chủ quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt Nguyễn Hữu Vương (SN 1979, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Vương là chủ quán karaoke Venus lớn nhất ở Quảng Ngãi. Quán karaoke này nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Cảnh sát khám xét quán karaoke Venus vào ngày 15/9/2025 (Ảnh: Hà Xuyên).

Ngày 15/9/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích quán karaoke Venus. Tại thời điểm đó trong quán có hơn 100 người. Cảnh sát đã khởi tố 38 đối tượng về các tội danh liên quan đến ma túy.

Điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát xác định Nguyễn Hữu Vương có hành vi chứa chấp, cho người khác sử dụng ma túy tại quán karaoke Venus nên đã bắt đối tượng này.

Như Dân trí thông tin, việc khám xét quán karaoke Venus kéo dài từ 0h đến 11h ngày 15/9/2025. Trong quá trình khám xét, cửa quán được đóng kín. Ở vòng ngoài, hàng chục cảnh sát làm công tác đảm bảo an ninh.