Cảnh sát khám xét quán karaoke Venus nổi tiếng ở Quảng Ngãi
(Dân trí) - Cảnh sát phong tỏa quán karaoke Venus tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khám xét. Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân khám xét địa điểm này.
Sáng 15/9, hàng chục cảnh sát phong tỏa quán karaoke Venus nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để phục vụ việc khám xét bên trong. Đây là quán karaoke khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi, do đó có hàng trăm người tập trung theo dõi vụ việc.
Theo ghi nhận tại hiện trường của phóng viên Dân trí, cửa quán karaoke Venus đóng kín.
Hàng chục cảnh sát làm công tác đảm bảo an ninh bên ngoài, yêu cầu người dân hiếu kỳ giải tán, không quay phim, chụp ảnh. Bên trong quán karaoke Venus có nhiều cảnh sát đang khám xét.
Một số đối tượng được cảnh sát giải ra bên ngoài để khám xét các ô tô mang biển kiểm soát của thành phố Đà Nẵng rồi được đưa trở lại vào bên trong quán.
Việc khám xét quán karaoke Venus diễn ra từ 0h ngày 15/9.
Đến 9h30 cùng ngày, việc khám xét tại quán karaoke Venus vẫn chưa hoàn tất.
Công an chưa công bố nguyên nhân việc khám xét địa điểm này