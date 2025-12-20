Làm chuyện phi pháp, cô gái và 2 người đàn ông bị công an bắt quả tang

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1982), Phạm Hữu Vũ (SN 2007), cùng trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị và Hồ Thị Múa (SN 1997), trú tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng Hồ Thị Múa (Ảnh: Thùy Trang).

Các đối tượng bị bắt khi đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Nguyễn Văn Quân.

Lực lượng công an còn thu giữ từ các đối tượng hơn 400 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Các đối tượng Phạm Hữu Vũ (bên trái) và Nguyễn Văn Quân (Ảnh: Thùy Trang).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở công an để điều tra, xử lý theo quy định.