Khởi tố 35 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại quán karaoke Venus

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 35 bị can để điều tra tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán karaoke Venus (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 0h ngày 15/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích quán karaoke Venus. Tại thời điểm này trong quán có hơn 100 người.

Hàng trăm người dân theo dõi việc khám xét quán karaoke Venus vào ngày 15/9 (Ảnh: Quốc Triều).

Tại 10 phòng hát, cảnh sát phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy.

Như Dân trí thông tin, việc khám xét quán karaoke Venus kéo dài từ 0h đến 11h ngày 15/9.

Trong quá trình khám xét, cửa quán được đóng kín. Ở vòng ngoài, hàng chục cảnh sát làm công tác đảm bảo an ninh. Người dân hiếu kỳ được yêu cầu giải tán, không quay phim, chụp ảnh.

Nhiều ô tô mang biển kiểm soát của thành phố Đà Nẵng đậu bên ngoài cơ sở này cũng bị khám xét.

Quán karaoke Venus rất nổi tiếng ở Quảng Ngãi, do ông N.H.V. (46 tuổi, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.