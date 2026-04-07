"Yêu râu xanh" U50 nhiều lần hiếp dâm nữ sinh 14 tuổi

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Nguyễn Văn Hoà (tên thường gọi là “Ba Tàu”, 45 tuổi) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Hòa và cháu L.T.T.T. (14 tuổi, ngụ xã Tân Đông) quen biết từ trước. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến ngày 25/8/2025, Hòa đã có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. khoảng 10 lần.

Từ ngày 25/8/2025 đến ngày 25/3, Hòa nhiều lần gặp T. tại khu vực gần trường học và tiếp tục có hành vi xâm hại tình dục nạn nhân.

Khi thấy T. có biểu hiện lạ, giáo viên chủ nhiệm gặng hỏi, lúc này nữ sinh trình bày đã bị Hòa xâm hại tình dục. Ngay sau đó giáo viên đã thông báo cho gia đình T., từ đó gia đình cháu làm đơn tố giác đối tượng Hòa với cơ quan công an.

Qua xét hỏi, gã "yêu râu xanh" đã khai nhận hành vi phạm tội.