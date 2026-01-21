Vụ giò chả chứa hàn the ở Hà Nội: Cửa hàng vẫn mở cửa, có khách mua

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả Yến Hiền tại số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất khoảng 300kg giò chả có chứa hàn the.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận đã sử dụng hàn the trong quá trình chế biến giò, chả từ năm 2022 với mục đích tạo độ giòn, kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc và ôi thiu cho sản phẩm.

Khách vẫn đến mua tại hàng giò chả Yến Hiền (Ảnh: Tuệ Minh).

Đáng chú ý, theo khai nhận của chủ cơ sở, từ khi đi vào hoạt động đến nay, giò chả Yến Hiền đã đưa ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn sản phẩm có chứa hàn the - một chất bị cấm tuyệt đối trong chế biến thực phẩm - do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 20/1, có mặt tại cửa hàng giò chả Yến Hiền trên phố Nguyễn Thiện Thuật, phóng viên Dân trí ghi nhận cảnh buôn bán vẫn diễn ra bình thường, trái ngược với những lo ngại của người dân sau thông tin cơ sở này bị phát hiện sử dụng hàn the. Trong khoảng 20 phút, có 5-7 lượt khách dừng xe vào mua hàng.

Theo quan sát, trên cùng đoạn phố Nguyễn Thiện Thuật có tổng cộng 3 cửa hàng giò chả. Trong khi 2 cửa hàng còn lại khá vắng khách, cửa hàng giò chả Yến Hiền vẫn thu hút nhiều người mua.

Một số khách hàng cho biết họ thường xuyên ghé mua vì “ăn quen”, “thấy giò chả ở đây ngon, hợp khẩu vị”. Khi được hỏi về thông tin cơ sở bị kiểm tra, phát hiện sử dụng hàn the trong sản xuất, nhiều người tỏ ra bất ngờ và cho biết chưa nắm được sự việc.

Trong vai khách hàng, phóng viên tiếp cận cửa hàng và được nhân viên cho biết ngoài bán trực tiếp, cơ sở này còn nhận đơn hàng online, giao tận nơi khi khách có nhu cầu đặt hàng. Giá giò chả tại đây dao động khoảng 200.000 đồng/kg, khách có thể mua theo cân hoặc theo lạng tùy nhu cầu.

Mở quán gần cơ sở giò chả Yến Hiền nhiều năm nay, bà Hồng (tên đã thay đổi) chưa đọc được thông tin về sự việc cơ quan chức năng phát hiện hàn the trong giò chả của cơ sở này.

Hàng hóa vẫn được bày bán nhưng số lượng ít hơn (Ảnh: Nam Việt).

“Trước đây, tôi vẫn thường mua giò chả của cơ sở này nhưng lâu nay không còn mua. Cơ sở này sản xuất số lượng nhiều để chuyển vào miền Nam”, bà nói.

Theo bà, những ngày trước, tủ kính của cơ sở giò chả Yến Hiền luôn chứa đầy hàng. Theo quan sát, vài ngày trở lại đây, số lượng sản phẩm bán ra có ít hơn có thể do khách giảm vì e ngại.

Thỉnh thoảng gia đình cũng ăn giò chả nhưng người phụ nữ này thường đem rửa sạch, đảo qua trên chảo mỡ thêm gia vị rồi mới dám thưởng thức vì sợ có hàn the bên trong thành phần.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội), hàn the là một loại muối vô cơ có khả năng diệt khuẩn, chống nấm mốc, tạo độ dai và kéo dài thời gian bảo quản nên từng được sử dụng trong dân gian khi chế biến giò chả, bún, bánh từ bột gạo.

Trước đây, do khoa học an toàn thực phẩm chưa phát triển, người dân chỉ thấy thực phẩm “đẹp mắt, dai ngon hơn” mà chưa ý thức được nguy cơ lâu dài đối với sức khỏe.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã khẳng định hàn the là chất độc hại, không có giá trị dinh dưỡng và bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm.

Chất này có thể tích tụ dần trong cơ thể, đặc biệt ở gan, thận, não và hệ thần kinh, gây ngộ độc mạn tính, rối loạn tiêu hóa, chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là với trẻ em và phụ nữ mang thai.