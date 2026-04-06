Đang xác minh nguồn gốc vàng nguyên liệu của Bảo Tín Minh Châu

Tại buổi họp báo thông tin các vụ án điển hình được Công an Hà Nội tổ chức chiều 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội, quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ được nhiều tài liệu, vàng nguyên liệu. Đại tá Thanh cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số vàng này để có hướng xử lý.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc khách hàng của Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhưng chỉ nhận được giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh cho hay đến nay Công an Hà Nội chưa nhận được khiếu nại, tố giác nào của người dân.

"Đây là giao dịch dân sự. Nếu có khiếu nại, tố giác, Công an Hà Nội sẽ làm rõ từng trường hợp", ông Thanh nói và cho biết đến nay, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Như đã đưa tin, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng 3 người khác đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.