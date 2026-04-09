Công an Hà Nội truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo khoảng 60 tỷ đồng

Ngày 9/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Thu Trang (37 tuổi, trú tại CT4B, khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đào Thị Thu Trang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, Trang bị cho là đã nhận tiền của nhiều người để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện như thỏa thuận, sau đó bỏ trốn và không trả lại tiền. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng 60 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện ở đâu. Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối với người này.

Cơ quan công an đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy Đào Thị Thu Trang ở đâu, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại cán bộ thụ lý 0944.345.333 hoặc liên hệ qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.