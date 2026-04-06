Con trai giang hồ khét tiếng Đường “Nhuệ” lĩnh án tù

Ngày 6/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Phân trại tạm giam Thái Bình thuộc Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn phiên tòa xét xử đối với 6 bị cáo trong độ tuổi vị thành niên về tội Cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ.

Trong số 6 bị cáo bị đưa ra xét xử có N.B.K. (SN 2009), là con trai của Nguyễn Xuân Đường (hay còn gọi là Đường “Nhuệ”, trùm giang hồ khét tiếng một thời ở tỉnh Thái Bình cũ).

Tại phiên toà, 6 bị cáo bị cáo buộc sử dụng xe máy mang theo hung khí gồm bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai thủy tinh và gạch để đuổi đánh anh N.M.T. và anh P.V.P. (đều SN 2007). Hậu quả khiến anh N.M.T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52%, anh P.V.P. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 08%.

Trong đó, bị cáo N.B.K. được xác định là đối tượng cầm đầu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi các bị cáo hết sức manh động, có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là 15 tháng tù giam đối với 1 bị cáo, 10 tháng tù giam đối với 2 bị cáo. Các bị cáo còn lại được áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý, rèn luyện và giáo dục nhân cách.