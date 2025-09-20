Gã đàn ông dùng rựa chém đứt lìa tay hàng xóm

Ngày 20/9, Công an xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (trú tại thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Kính và người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn bực tức, đối tượng mang theo rựa đến nhà người này. Trong lúc cự cãi, Kính đã dùng rựa chém đứt lìa bàn tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Thành Kính là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (Ảnh: Công an xã Tịnh Khê).

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tịnh Khê đã huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt Nguyễn Thành Kính. Biết không thể thoát, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an xã Tịnh Khê cho biết, Nguyễn Thành Kính là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Năm 2013, Kính bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Đến năm 2016, đối tượng này tiếp tục bị phạt 5 năm tù vì tội Trộm cắp xe máy.

Sau khi ra tù, Kính thường xuyên gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Mặc dù đã nhiều lần bị Công an xã Tịnh Khê răn đe và xử phạt hành chính, Kính vẫn tiếp tục tái phạm.