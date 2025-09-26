10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tìm việc

Ngày 26/9, Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ 2 ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo Công an Quảng Ngãi, tối 24/9, Phòng Cảnh sát giao thông nhận tin báo có 2 ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Cảnh sát lập chốt để kiểm tra các xe khả nghi. Đến 3h ngày 25/9, cảnh sát phát hiện 2 ô tô mang biển kiểm soát 99A-814.78 và 99LD-035.37 lưu thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) nên dừng xe kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế hai ô tô là người Việt Nam. Trên mỗi ô tô chở 5 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Những người này được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Bước đầu, nhóm người Trung Quốc cho biết đã tìm việc làm thông qua các ứng dụng trên mạng xã hội. Sau đó họ được các đối tượng quản lý ứng dụng hướng dẫn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Công an Quảng Ngãi đang làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của nhóm người này.