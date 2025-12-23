Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí đi tìm đối thủ đánh nhau

Ngày 23/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định khởi tố 20 bị can, bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị khởi tố cùng trú tại xã Thăng Trường và Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đêm 20 rạng sáng 21/9, nhóm đối tượng trên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rựa, tuýp sắt… chở nhau trên nhiều xe máy phân khối lớn, đi tìm người mâu thuẫn để đánh nhau.

Nhóm này xuất phát từ xã Thăng Bình chạy xe trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các xã Xuân Phú, Nam Phước, Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường nhưng không tìm được người để đánh nhau. Sau đó nhóm đối tượng này quay về lại xã Thăng Bình cất giấu hung khí.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng đã gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại các địa phương.

Vụ việc còn cho thấy thực trạng đáng báo động về một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.