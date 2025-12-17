Nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gây náo loạn ở Đà Nẵng

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Rạng sáng 7/12, trên đường 2/9 và khu vực cầu vượt 2/9 - Duy Tân (phường Hòa Cường, Đà Nẵng), nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, đuổi đánh nhau giữa đêm khuya, gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng thanh thiếu niên bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhóm thanh thiếu niên gồm: Bùi Duy Thịnh (SN 2006), Nguyễn Đinh Hoàng Phú (SN 2006), Nguyễn Lê Bảo Ngọc (SN 2009), Tạ Hồng Thiện (SN 2008), Huỳnh Bá Duy (SN 2008), đều trú tại Đà Nẵng và Lê Gia Phát (SN 2010), trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tụ tập tại một quán ăn ở đường 2/9.

Trong quá trình tụ tập, giữa các nhóm thanh thiếu niên không quen biết đã xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, ném chai thủy tinh, sau đó truy đuổi nhau trên đường phố.

Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm, bình xịt hơi cay, mũ bảo hiểm, ly thủy tinh… liên tục di chuyển qua nhiều tuyến đường, đặc biệt là khu vực cầu vượt đường 2/9 và đường Duy Tân gây náo loạn trật tự đô thị, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Cùng thời điểm trên, một nhóm khác gồm: Võ Khắc Mạnh (SN 2009), Nguyễn Văn Ngọc Quân (SN 2009), Phùng Văn Tiến (SN 2009), Lê Văn Dũng (SN 2008) và Phạm Gia Hoàng (SN 2010), đều trú tại Đà Nẵng, cũng rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn, tiếp tục làm tình hình an ninh, trật tự trở nên phức tạp.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mặc dù không quen biết hết nhau nhưng thường xuyên tụ tập thành băng nhóm, điều khiển xe máy lưu thông vào ban đêm, rạng sáng với mục đích gây rối trật tự công cộng, sẵn sàng khiêu khích, đánh nhau khi gặp nhóm khác, bất chấp hậu quả và nguy hiểm cho xã hội.