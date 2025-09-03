Khởi tố 13 nhân viên và khách sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Phú Quốc

Theo đó, vụ việc xảy ra rạng sáng 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra đột xuất một quán karaoke trên địa bàn đặc khu.

Theo công an, thời điểm kiểm tra, quán karaoke này có 18 phòng hát, 4 phòng đang hoạt động với 30 người bao gồm các khách và nhân viên. Trong số này có 23 đối tượng (trong đó có 9 nhân viên) dương tính với ma túy.

Công an kiểm tra quán karaoke nói trên (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, công an còn phát hiện và thu giữ 11 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng và 31 viên nén màu đỏ (được xác định là ma túy); 4 bình khí cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 22/8, Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc bắt quả tang nhóm đối tượng đang phê ma túy trong quán karaoke ở Phú Quốc.