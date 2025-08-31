Ngày đầu nghỉ lễ, An Giang thu hơn 142 tỷ đồng từ du lịch

Sở Du lịch tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trong ngày đầu tiên của dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, tỉnh An Giang ước tính đón 77.392 lượt khách, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó, có 4.865 lượt khách quốc tế, giảm 0,4%.

Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 61.457 lượt, tăng 0,1%, còn khách lưu trú là 15.935 lượt, tăng 4,8%. Tổng thu từ du lịch đạt 142 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ.

Riêng tại đặc khu Phú Quốc, ước tính đón 22.486 lượt khách (chiếm gần 30% khách du lịch toàn tỉnh), tăng 5,9% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đạt 4.856 lượt, tăng 0,5%, và khách lưu trú đạt 6.563 lượt, tăng 2,9%.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, doanh thu từ du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đạt 142 tỷ đồng

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và thực hiện tại các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh được đánh giá tốt. Nhiều nơi đã đầu tư, đổi mới diện mạo, đa dạng hóa sản phẩm và triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút du khách.

Cũng theo Sở du lịch An Giang, thời tiết ngày đầu nghỉ lễ mưa, giông, gió mạnh đã ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch ngoài trời và tham quan trên biển. Việc kết nối từ các trung tâm du lịch lớn cũng gặp nhiều khó khăn.