Bắt quả tang 23 người dương tính với ma túy trong quán karaoke ở Phú Quốc

Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn và phát hiện 23 người dương tính với ma túy vào lúc 1h sáng ngày 22/8.

Nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo công an, thời điểm kiểm tra, quán karaoke này có 18 phòng hát, 4 phòng đang hoạt động với 30 người bao gồm các khách và nhân viên. Trong số này có 23 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ thêm 11 bịch nilon chứa tinh thể và 31 viên nén màu đỏ nghi là chất ma túy, 4 bình khí và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép các chất cấm.

Lực lượng công an đã đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra, xử lý; đồng thời mời chủ cơ sở karaoke đến làm việc theo quy định pháp luật.