Chàng trai An Giang mua cua hoàng đế, tôm hùm, hàng ngày đãi thợ hồ

Suốt nhiều tháng nay, đều đặn mỗi ngày, anh Lê Quốc lại tự đi chợ rồi vào bếp chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn và chu đáo để chiêu đãi đội ngũ thợ xây đang hoàn thiện ngôi nhà mới của gia đình mình.

Anh Quốc sống ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang cùng với vợ và con. Ngoài kinh doanh, anh này còn làm nhà sáng tạo nội dung. Vợ anh Quốc đang mang thai em bé thứ 2 được khoảng 5 tháng. Mỗi ngày, anh đều vào bếp nấu ăn cho vợ, sẵn đó anh cũng lên ý tưởng nấu đãi đội thợ xây nhà mình.

Anh Quốc (áo trắng thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng đội ngũ thợ xây đang xây dựng căn nhà của mình (Ảnh: Lê Quốc).

Đáng chú ý, không chỉ đơn thuần là những bữa ăn thông thường, thực đơn của anh Quốc nấu đãi thợ đa dạng và phong phú. “Mỗi ngày mình đãi cô chú 1 bữa ăn vào buổi chiều. Còn sáng với trưa cô chú sẽ tự túc", anh Quốc nói.

Đó là các món ăn từ dân dã, quen thuộc như bún măng vịt, phở bò, mì Quảng cho đến các món cao cấp như mì tôm hùm, miến cua hoàng đế, súp cua gạch Cà Mau, bào ngư nấu cháo thịt viên,... Tất cả đều được anh chế biến một cách tỉ mỉ với nguyên phụ liệu tươi ngon, đắt tiền.

Quốc chiêu đãi thợ xây bằng những món ăn đắt tiền (Ảnh: Lê Quốc).

Anh Quốc cho biết, việc sử dụng các nguyên liệu đắt đỏ nấu đãi thợ xây xuất phát từ mong muốn mang lại những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cho những người dân lao động vất vả. Quốc tâm sự, anh từng làm công việc phụ hồ nên thấu hiểu nỗi vất vả, khó nhọc của những người thợ.

"Quốc nấu đồ ăn ngon hơn vợ tôi nấu ở nhà nữa. Mỗi khi họ thèm món gì là chia sẻ với Quốc. Hôm sau anh em sẽ được đãi món ăn ấy", anh Nguyễn Văn Thà (SN 1983) chia sẻ.

Vì số lượng món ăn nhiều nên anh chủ nhỏ cũng khuyến khích đội ngũ thợ góp ý các món ăn cho mình.

Anh Quốc nấu cua hoàng đế đãi đội ngũ thợ xây nhà mình (Ảnh: Lê Quốc).

Anh cho rằng, với mức thu nhập không cao, họ thường phải tằn tiện chi tiêu, ăn uống đạm bạc để dành dụm tiền gửi về cho gia đình. Chính ký ức đó đã thôi thúc anh tự hứa với lòng mình rằng, khi xây nhà, anh sẽ chuẩn bị những bữa ăn thật tươm tất để đãi ngộ họ một cách tốt nhất.

Chi phí cho mỗi bữa ăn phụ dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào nguyên liệu sử dụng. Tuy nhiên, anh chàng quê An Giang không bận tâm về điều đó. Đối với anh, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những người thợ ăn ngon miệng và có thêm năng lượng để làm việc.

Để đảm bảo món ăn luôn nóng hổi và thơm ngon, anh Quốc đã có những cách phục vụ rất chu đáo. Các món nước được anh mang bếp gas đến tận công trường để hâm nóng, phục vụ trong tô sứ sạch sẽ. Các món khô được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy, vừa tiện lợi vừa vệ sinh.

Mỗi ngày, Lê Quốc đãi đội thợ xây mỗi món khác nhau (Ảnh: Lê Quốc).

Tấm lòng của anh Quốc đã khiến những người thợ xây vô cùng bất ngờ và cảm kích. Họ không chỉ cảm thấy được tôn trọng, mà còn rất phấn khởi và thích thú với những món ăn mới lạ.

Một trong những người thợ nhận xét, chụp ảnh lại các bữa ăn Lê Quốc đãi rồi khoe với con cháu sẽ ít ai tin rằng họ được chiêu đãi thịnh soạn như vậy.

Dự kiến căn nhà của Quốc sẽ được hoàn thành sau khoảng 4 tháng thi công. Với thời gian này Quốc dự kiến nấu hơn 120 món đãi đội ngũ thợ xây từ 5-20 người.

Ngoài đồ ăn, Quốc còn chuẩn bị thêm các món nước uống như nước mía, cà phê sữa, đá me, tàu hũ đá,.. cho thợ ăn tại công trình và làm quà mang về. Anh tin rằng, việc nấu ăn cho mọi người không chỉ là cách để tri ân, mà còn là một niềm vui lớn đối với chính bản thân anh.