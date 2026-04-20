Khởi tố 11 bị can liên quan trang cá cược trực tuyến “QQ88”

Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can ở nhiều tỉnh, thành phố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng với số tiền hàng tỷ đồng.

Trong đó, 3 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, gồm: Đoàn Văn Tùng (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa), Ngô Thị Thu Hà (SN 1984, trú tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Xuân Thành (SN 1993, trú tỉnh Ninh Bình).

8 bị can còn lại bị khởi tố về tội Đánh bạc, gồm: Trần Duy Khánh (SN 1989), Phạm Tuấn Dũng (SN 1999), Phạm Hồng Bách (SN 1985), Trần Thị Lan (SN 1968), Phạm Văn Tới (SN 1997), đều trú tỉnh Hưng Yên; Bùi Đắc Năm (SN 1990, trú tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Bộ (SN 1990) và Đặng Cao Mạnh (SN 1993), đều trú TP Hà Nội.

Theo cảnh sát, quá trình điều tra xác định, Đoàn Văn Tùng, Ngô Thị Thu Hà, Đỗ Xuân Thành cho các đối tượng tại Campuchia thuê tài khoản ngân hàng cá nhân để sử dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang cá cược trực tuyến “QQ88”. Tổng số tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng là 381 triệu đồng.

8 đối tượng còn lại có hành vi đánh bạc trên mạng internet với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra mở rộng vụ án.