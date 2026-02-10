Một đối tượng "nướng" 39 tỷ đồng vào cá cược trực tuyến

Ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố 16 bị can về tội Đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng cá nhân để tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức cùng số lượt giao dịch lớn.

Các bị can bị khởi tố tội Đánh bạc với tang số hơn 41 tỷ đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong vòng 1 tháng, các đối tượng đã "nướng" tổng cộng hơn 41 tỷ đồng vào các trang cá cược. Đáng chú ý, riêng Phan Tuấn An (SN 1994, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) đã đánh bạc với số tiền lên đến 39 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế đã phát hiện nhiều trang web cá cược trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài như SHBET, 78WIN, HI88, NEW88,… hoạt động đánh bạc trái phép với phương thức tinh vi, thu hút lượng lớn người tham gia.

Theo cơ quan chức năng, những đối tượng điều hành các trang cá cược này tiếp cận, lôi kéo người chơi thông qua hình thức quảng cáo trá hình trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín.

Trên các trang có nhiều đường link truy cập kèm theo những lời mời gọi, các chương trình khuyến mãi, tặng thưởng hấp dẫn, đặc biệt dành cho người chơi mới tham gia.

Giao diện trò chơi được thiết kế bắt mắt, thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, tạo tâm lý tò mò, kích thích, khiến người chơi dễ dàng bị cuốn vào hoạt động cá cược.

Tại thành phố Huế, cơ quan chức năng xác minh có 16 đối tượng liên quan. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan khác.