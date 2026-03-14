Đề nghị truy tố 26 người trong ổ xóc đĩa ở Hưng Yên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra ngày 29/9/2025 tại thôn Ngọc Nha Hạ, xã Khoái Châu, đề nghị truy tố 26 bị can.

Trước đó, ngày 8/10/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can về hai tội danh trên. Kết quả điều tra xác định Trần Xuân Phương (SN 1975, trú tại Hà Nội, quê xã Khoái Châu) là người cầm đầu.

Hồ sơ vụ án và một số vật chứng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, do không có việc làm ổn định nhưng muốn có tiền tiêu xài, cuối tháng 9/2025 Phương nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc để thu tiền “phế”. Phương sau đó bàn bạc với Nguyễn Quốc Đạt (SN 1985, trú xã Khoái Châu) thuê địa điểm tại nhà mẹ của Đạt ở thôn Ngọc Nha Hạ để tổ chức đánh bạc.

Nhóm này còn thuê một số người làm nhiệm vụ xóc cái, cảnh giới, ghi chép việc vay tiền và thu tiền “phế” của người chơi.

Tối 29/9/2025, sau khi tập hợp khoảng 20 người đến đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, các đối tượng phân công nhiệm vụ để tổ chức sát phạt.

Khoảng 22h30 cùng ngày, khi các con bạc đang đánh bạc thì Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Khoái Châu ập vào bắt quả tang.

Lực lượng chức năng thu giữ 160 triệu đồng trên chiếu bạc, 215 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 26 bị can. Trong đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc và 19 bị can về tội Đánh bạc.