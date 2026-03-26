U70 mang 3 tiền án vẫn tham gia ổ đánh bạc lưu động

Ngày 26/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc lưu động liên xã.

Trước đó, Công an xã Quỳnh Phú (Nghệ An) phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

Các đối tượng trong nhóm đánh bạc lưu động bị công an bắt giữ (Ảnh: Xuân Duy).

Để tránh sự phát hiện của công an, các con bạc thường xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, bố trí camera giám sát xung quanh.

Công an xã Quỳnh Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn, kiên trì xác minh, theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của ổ nhóm đánh bạc này.

Sau thời gian dài mật phục, khuya 15/3, Công an xã Quỳnh Phú đồng chủ trì, phối hợp Tổ địa bàn số 1, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ kiểm tra nhà Tô Hoài Thu (SN 1978, trú thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Phú), bắt quả tang Thu và 7 đối tượng đang đánh bạc.

Tang vật vụ đánh bạc được công an thu giữ (Ảnh: Xuân Duy).

Công an thu giữ tại hiện trường 2 bộ bài tú lơ khơ, 8 điện thoại di động, 4 xe máy và 86,8 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin từ công an, ổ nhóm đánh bạc này quy tụ các đối tượng cộm cán, mang nhiều tiền án như Trần Văn Nghĩ (SN 1958) có tiền án về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Trốn khỏi nơi giam giữ; Ngô Văn Bé (SN 1961), Hồ Văn Hoàn (SN 1972) và Hồ Thúy An (SN 1975), đều trú tại tỉnh Nghệ An có từ 1 đến 3 tiền án về tội Đánh bạc.