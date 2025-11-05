Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh, đánh hội đồng ở TPHCM

Ngày 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh và đánh hội đồng.

Trong clip, nữ sinh này bị nhiều bạn nữ khác bao vây trong phòng vệ sinh của trường. Nhóm này liên tục chỉ tay vào mặt nạn nhân, tra hỏi và dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm.

Nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc tường nhà vệ sinh rồi đánh hội đồng (Ảnh chụp lại màn hình).

Sau đó, nhóm nữ sinh lao vào đánh hội đồng bạn ngay trong nhà vệ sinh. Thời điểm này, có nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn reo hò, cổ vũ.

Nữ sinh bị quật ngã xuống nền, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Nhóm học sinh chỉ dừng lại khi một thầy giáo từ bên ngoài phòng vệ sinh lớn tiếng quát.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại khu vực nhà vệ sinh Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM).

Sáng cùng ngày, UBND phường Long Nguyên cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Khi có kết quả cụ thể, chính quyền sẽ thông tin đến báo chí.