Khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí đi truy đánh người

Ngày 18/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Phan Nhật Huy (SN 2007) và Nguyễn Tấn Hoàng (SN 2007), cùng trú tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố 5 bị can khác cùng tội danh. Năm đối tượng này bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm 7 thanh niên bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các đối tượng gồm: Trần Quan Trường (SN 2008), Lê Tấn Nhật Huy (SN 2008), Phan Văn Tùng (SN 2009), Phan Thanh Sinh (SN 2009) và Nguyễn Trương Quang Nhật (SN 2009), đều trú tại Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 18/8, tại phường Điện Bàn Đông, Nguyễn Tấn Hoàng và anh trai là Nguyễn Trung Thành (SN 2003) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch truy đuổi.

Tuy không bị thương tích nhưng vì bực tức, Hoàng gọi điện tập hợp Trần Quang Trung (SN 2010, trú tại phường Điện Bàn Đông) cùng Trần Quan Trường, Phan Thanh Sinh, Phan Nhật Huy và Lê Tấn Nhật Huy rủ nhau đi tìm nhóm đã đánh mình để trả thù.

Đến tối cùng ngày, nhóm này tiếp tục gọi thêm bạn bè, tập trung tại biển Hà My. Trường điều khiển xe chở Hoàng đến khu vực sau chợ Điện Dương lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn, gồm 2 đao tự chế và 1 tuýp sắt, sau đó quay lại điểm hẹn.

Khi đã tập hợp đủ 10 đối tượng, cả nhóm điều khiển xe máy thành hàng dọc, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, cầm hung khí di chuyển về hướng Hội An.

Khi đi đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trảng Kèo 1, Trường phát hiện 2 thanh niên đi xe máy là Phan Văn Bin (SN 2007) và Thái Lê Anh Duy (SN 2008), đều trú tại Đà Nẵng.

Cho rằng đây là nhóm đã truy đuổi mình trước đó, Trường lập tức chỉ đạo ép xe. Sau đó, Trường dùng tuýp sắt đánh nhiều lần vào vai, lưng Bin và đánh vào vùng đầu Duy. Tùng sử dụng súng ná bắn trúng vùng mặt Bin khiến cả 2 nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Sau khi gây án, cả nhóm quay lại biển Hà My, tập trung hung khí rồi giải tán.

Toàn bộ hành vi của các đối tượng này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.