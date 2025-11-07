Bắt giam 2 đối tượng hành hung tài xế taxi công nghệ

Ngày 7/11, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó ngày 2/11, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) về việc bị 2 người hành hung ở khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê).

Hai đối tượng hành hung tài xế taxi công nghệ bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa là 2 đối tượng liên quan.

Hai đối tượng khai nhận chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe nên xảy ra cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.

Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.