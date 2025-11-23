Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thú

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Cơ quan tố tụng truy tố 15 bị can về 2 tội danh trên.

Trong số 15 bị can, có Hồ Quốc Anh (35 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can này bị truy nã theo Quyết định số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, VKSND TP Hà Nội yêu cầu bị can Hồ Quốc Anh đang ở đâu hãy đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa.

Nếu bị can Hồ Quốc Anh tiếp tục bỏ trốn, cơ quan tố tụng sẽ coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.