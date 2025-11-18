Truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can có hành vi sai phạm trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) và Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (gọi tắt Công ty Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện).

Theo đó, bị can Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ tín dụng), Đào Thị Thu Hòa (cựu Trưởng phòng tín dụng), Trần Thị Bích Ngọ (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Mai Toan (cựu Giám đốc) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bà Phạm Thị Mai Toan (ngồi xe lăn) trong một phiên tòa trước đó (Ảnh: Xuân Duy).

Liên quan vụ án, các bị can Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) và 4 cựu thành viên HĐQT: Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Hứa Xường (đang bị truy nã, em bà Hứa Thị Phấn) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của Agribank Mạc Thị Bưởi, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án. Tuy nhiên, do bà Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13/02/2023 nên không xem xét xử lý hình sự.

Bà Phần mất trong thời điểm đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỷ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Theo cáo trạng, từ 28/9/2007 đến ngày 17/1/2008, 4 bị can tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng không đúng quy định.

Ông Hứa Xường và đồng phạm là thành viên HĐQT đã ký biên bản, tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank Mạc Thị Bưởi trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, hiện còn 89 tỷ.

Hiện nay Công ty Phú Mỹ đã bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73,3 tỷ.

Đối với Hứa Xương đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can, hiện không xác định được bị can trên đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.

Đồng thời, nhà chức trách đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã chỉ định luật sư bào chữa, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của bị can trên các tài liệu.

Do đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền của bị can; trường hợp không ra đầu thú, bị can sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.