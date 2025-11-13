Đồng phạm với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt tạm giam sau khi trốn truy nã

Theo kế hoạch, ngày 9/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đang bị truy nã, bà Nhàn bị xét xử trong vụ án thứ 6 (Ảnh: AIC).

Hiện bà Nhàn bỏ trốn. Ngày 10/5/2022, Bộ Công an đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can và sau đó tiếp tục ban hành quyết định truy nã quốc tế. Ngày 5/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đã ban hành quyết định truy nã bà Nhàn.

Hồ sơ vụ án cho thấy, sau khi bỏ trốn, bà Nhàn đã bị kết án 5 lần, với tổng hình phạt là 30 năm tù (tù có thời hạn, không quá 30 năm).

Cáo trạng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trên cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận để Công ty AIC trúng thầu. Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố tình để thiếu tiêu chí hoặc đưa mức giá cao để bị loại. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM trong 3 lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Trước đó, cáo trạng của Viện KSND TPHCM ban hành ngày 12/9 cho thấy, ngoài bà Nhàn, còn có 5 người khác đang bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế), Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM).

Tuy nhiên, theo quyết định xét xử vụ án, ông Trương Sĩ Hiệp đã bị bắt tạm giam vào ngày 25/9, còn bà Lê Phương Nga đang được tại ngoại. Như vậy, trong vụ án này vẫn còn 4 bị cáo đang bị truy nã, nếu không ra đầu thú sẽ bị xét xử vắng mặt.

Trong phiên tòa sắp tới, có 6 luật sư bào chữa cho bà Nhàn, còn các bị cáo đang bị truy nã đều có 2 luật sư bào chữa.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, bà Lê Phương Nga bị cáo buộc đã ký các tờ trình đề nghị ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu. Bà Nga cũng bị cáo buộc không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định, thanh toán gói thầu khi chưa nghiệm thu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Bà Nhàn và những người đang bỏ trốn đã được cơ quan tố tụng chỉ định luật sư bào chữa, đồng thời tống đạt các quyết định tố tụng.

Cơ quan điều tra cũng phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Cáo trạng nêu rõ, nếu bà Nga và bà Nhàn không ra đầu thú, họ sẽ bị coi là từ bỏ quyền, bị truy tố và xét xử vắng mặt.