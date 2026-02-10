Kẻ trốn truy nã 34 năm sa lưới, làng xóm ngỡ ngàng về "thợ mộc hiền lành"

Ngày 10/2, lãnh đạo Công an xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Phú Nghiệm (53 tuổi, trú tại thôn An Na, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng truy nã từ năm 1992 về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Phú Nghiệm bị bắt sau khi trốn truy nã 34 năm (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phú Nghiệm khai nhận, vào rạng sáng 22/11/1991, Nghiệm đã cùng Ngô Duy Thuấn (58 tuổi, trú tại xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) bàn bạc và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực xã Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng), Thuấn dùng súng AK bắn một phụ nữ đang điều khiển xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, 2 đối tượng chiếm đoạt tiền và xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 10/1/1992, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phú Nghiệm.

Sau khi gây ra vụ án, Nghiệm đã thay tên, đổi họ thành Nguyễn Văn Thông và tạo dựng nhân thân giả một cách tinh vi. Tiếp đó, đối tượng bỏ trốn vào địa bàn xã Ea Na (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống.

Theo cơ quan công an, quá trình sinh sống tại xã Ea Na, Nghiệm luôn tỏ ra là một người rất hiền lành, hòa nhã với làng xóm. Đối tượng đã lập gia đình và có 2 người con.

"Nghiệm còn là một thợ mộc có tay nghề rất tốt được nhiều người tin tưởng, thuê làm việc. Do tạo được vỏ bọc hoàn hảo nên khi đối tượng bị bắt, nhiều người rất bất ngờ", lãnh đạo Công an xã Ea Na thông tin.