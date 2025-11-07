Đối tượng giết người sa lưới sau gần 40 năm lẩn trốn

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Hoài Đức vừa bắt giữ một đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an xã Hoài Đức phát hiện Trần Thanh Bình (61 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội, hiện sinh sống tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng Trần Thanh Bình (58 tuổi, trước đây trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bình là người bị Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) truy nã về tội Giết người năm 1987.

Trần Thanh Bình (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khi biết thông tin của Bình, tổ công tác Công an xã Hoài Đức đã vào địa bàn xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) để xác minh cụ thể. Qua thu thập tài liệu, xác định đây chính là đối tượng truy nã nói trên.

Ngày 6/10, Công an xã Hoài Đức phối hợp với Công an xã Cư Pơng làm việc với đối tượng. Qua đấu tranh, Bình khai nhận mình chính là người bị truy nã.

Theo lời khai, năm 1987, sau khi bị một nhóm người hành hung gây thương tích tại quán nước gần nhà, khi gặp lại một trong những người này, Bình đã dùng thanh sắt đánh khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống đến nay.

Công an xã Hoài Đức đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.