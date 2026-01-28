Bắt được đối tượng trốn truy nã của cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, giữa tháng 12/2025 Công an xã Đan Thượng tiếp nhận Quyết định truy nã số 01 của Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc phòng) đối với Trần Đức Anh (SN 1999, trú tại khu 1, xã Đan Thượng) về tội Trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, công an phát hiện đối tượng Trần Đức Anh từng có tiền án, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng Trần Đức Anh đã được bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng (Ảnh: Công an xã Đan Thượng).

Công an xã Đan Thượng triển khai biện pháp nghiệp vụ, rà soát các mối quan hệ gia đình, xã hội của đối tượng cũng như phối hợp, trao đổi thông tin với đơn vị chức năng.

Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập thông tin, đến ngày 26/1 công an xác định được nơi lẩn trốn của Trần Đức Anh tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác của Công an xã Đan Thượng phối hợp với công an sở tại lập tức tiến hành xác minh và bắt giữ đối tượng này theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi di lý đối tượng về trụ sở để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, công an bàn giao đối tượng Trần Đức Anh cho cơ quan điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.