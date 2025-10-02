Bắt giữ đối tượng tàng trữ 14kg ma túy cùng 2 súng ngắn

Ngày 2/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng thuộc đơn vị đã bắt Trần Văn Huy (SN 1983, trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị), đối tượng liên quan đến chuyên án ma túy.

Thời điểm bị bắt, Huy bị công an phát hiện cất giấu 11 túi nilon chứa ma túy trong vali.

Đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy, công an thu giữ thêm 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 2 bánh heroin, 2kg ma túy loại ketamine, 100 gói nước vui, 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc cùng 300g ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng ma túy công an thu giữ từ đối tượng Huy khoảng 14kg cùng nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện Huy tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng kèm 3 viên đạn.