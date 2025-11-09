Bảo vệ trường tiểu học ở Hải Phòng tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trực

Thông tin từ VKSND khu vực 1 - Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện và xử lý vụ việc nhân viên bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong khuôn viên trường học.

Theo kết quả điều tra, tối 20/9, Trần Văn C. (42 tuổi), bảo vệ của trường, rủ Vũ Văn H. (38 tuổi) cùng sử dụng ma túy tại phòng bảo vệ. Hai người góp tiền mua ma túy tổng hợp từ một đối tượng khác, sau đó mang về trường sử dụng.

Khi lực lượng công an kiểm tra, phát hiện nhiều tang vật liên quan, gồm đĩa sứ, ống hút cuộn bằng tiền, thẻ căn cước công dân của C. có bám chất bột trắng, cùng các túi nilon chứa bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án (Ảnh: VKS cung cấp).

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hải Phòng xác định, chất bột thu giữ là ma túy loại Ketamine, còn các viên nén màu xanh, đỏ là MDMA (thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của C. và H. đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra cho thấy, Trần Văn C. là người chủ động liên hệ mua ma túy, rủ H. cùng sử dụng và chọn phòng bảo vệ của trường làm địa điểm. Sau khi sử dụng, cả hai để lại nhiều tang vật tại hiện trường thì bị công an phát hiện, lập biên bản thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn C. và Vũ Văn H. về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự, đồng thời đề nghị tạm giam hai bị can để phục vụ điều tra.

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 – thành phố Hải Phòng đã xem xét hồ sơ, phê chuẩn các quyết định tố tụng, bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 cho rằng, vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về công tác quản lý, giám sát nhân sự tại các cơ sở giáo dục. Một hành vi lệch chuẩn của người làm nhiệm vụ bảo vệ trường học không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh môi trường sư phạm.

Từ sự việc này, cơ quan kiểm sát khuyến cáo các nhà trường cần tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ bảo vệ, nhân viên trong khuôn viên trường học; thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương để phòng ngừa, phát hiện kịp thời hành vi liên quan đến ma túy.

Giữ gìn “trường học an toàn - không ma túy” không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là người làm việc trong môi trường giáo dục, cần nhận thức rõ hậu quả của ma túy để chủ động phòng ngừa, tố giác hành vi vi phạm, góp phần đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi học đường.