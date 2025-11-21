Cựu chủ tịch xã vùng biên lĩnh án tù vì ma túy

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tại tỉnh Bolikhămxay, Lào) và bị cáo Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Mùa Dua Thái (SN 1969, cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (cũ), tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mùa Dua Thái tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11/2024, Tồng Cu Mua thỏa thuận với một người tên Cường (không xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) về việc mua bán 90 gói ma túy (hơn 1,7kg), giá 210 triệu đồng, Cường đặt cọc trước 60 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nhận hàng tại một địa điểm thuộc thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.

Tồng Cu Mua thuê Mùa Dua Thái 50 triệu đồng để nhận ma túy, đưa vào sâu trong nội địa. Ngày 24/11/2024, Thái đưa ma túy đến giấu tại một địa điểm đã thống nhất từ trước.

Do khách chưa đến lấy hàng, sợ bị lộ, Mua gọi điện cho Trần Thế Hùng thuyết phục đến lấy ma túy về bán.

Sáng 25/11/2024, Hùng đến vị trí cất giấu ma túy lấy hàng. Khi anh ta về đến khu vực xã Phúc Lộc (Nghệ An), phát hiện có công an theo dõi nên vứt bao tải chứa ma túy nhằm tẩu tán nhưng bị bắt giữ.

Từ trái qua: bị cáo Tồng Cu Mua, Trần Thế Hùng và Mùa Dua Thái (Ảnh: Vĩnh Khang).

Ngày 27/11/2024, Tồng Cu Mua bị công an bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Hai ngày sau, cơ quan công an bắt Mùa Dua Thái. Khám xét nơi ở của Thái, cơ quan chức năng phát hiện 7 viên ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Xem xét vai trò, vị trí và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Tồng Cu Mua và Trần Thế Hùng mỗi bị cáo 20 năm tù.

Bị cáo Mùa Dua Thái bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt phải thi hành là 18 năm tù.